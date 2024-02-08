Екатеринбургский митрополит заявил, что прививки - "от лукавого"

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сообщил о неком "искусителе" во главе Всемирной организации здравоохранения. По его словам, с помощью масок и вакцин некие "силы" желают манипулировать людьми.

В эфире телеканала "Спас" он заявил, что если человек хочет жить, его вынуждают носить "некую спецодежду - некие маски", быть зарегистрированным в определенных соцсетях, а также слушаться некого голоса, который "вещает через Всемирную организацию здравоохранения". В это же время, управляющим гендиректором ВОЗ управляют как марионеткой, но кто именно, в организации скрывают.

"У меня иногда такое устойчивое ощущение, что вот этот искуситель посредством человеческих сообществ выстраивает систему управления людьми, чтобы они поклонялись, чтобы отказывались от традиционной системы ценности, а в качестве главной ценности избирали возможность кратковременной жизни под управлением того, кто якобы эту жизнь дает. "Я дам тебе прививку, ты будешь жить". Нет, не Бог - искуситель", - заявил митрополит.

Владыка заявил, что некие силы стали в данной сфере профессионалами и все еще продолжают свои "социальные эксперименты". Среди них военные конфликты и даже 11 сентября. И останавливаться они не собираются. Еще одним таким рычагом манипулирования миром являются вакцины.

"Они продолжают добиваться своих целей и цель, я полагаю, схожа с теми целями, которые были у искусителя, пытавшегося искушать нашего Господа. Иметь полную власть над человечеством. Он не стесняясь говорит: "Если мне поклонишься, я дам тебе власть над миром". Но он хочет получить и власть над этим человеком. И эта борьба продолжается. Нам предлагают определенное страхование, определенные угрозы и возможность их избежать через то, чтобы включиться в некую систему поклонения некоемому властителю, в чьих руках будет вакцина, в чьих руках будет эта мнимая власть над миром", - добавил митрополит.

Накануне.RU обратилось в Екатеринбургскую епархию за комментарием.