Щёлковский врач вошла в состав «Лучшей бригады скорой помощи» Московской области

08 февраля 2024 года, городской округ Щёлково. В Московской области определили лучшую бригаду скорой помощи по итогам прошедшего года. Голосовой помощник Светлана связывалась с пациентами, к которым накануне на вызов приезжала бригада скорой помощи, и просила оценить работу специалистов по пятибалльной шкале. Так, была определена лучшая бригада скорой помощи: врач, фельдшер, медсестра, водитель.

«Наши врачи на всех этапах обеспечивают качественное обслуживание жителей округа. Квалификация медперсонала первого звена является одной из самых важнейших составляющих во всей системе здравоохранения», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

По итогам работы за прошедший год лучшими стали: врач Щёлковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова, водитель Балашихинской подстанции Иван Концов.

«Важно поддержать сотрудников скорой помощи, ведь на них ложится большая нагрузка. Голосовой помощник в 2023 году выполнил почти 600 тысяч звонков, по результатам которых определены четыре победителя. Все они получили денежную премию», - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Как сообщили в информационном центре городского округа Щёлково, в 2024 году автоматизированный опрос пациентов о работе скорой помощи роботом Светланой продолжится.