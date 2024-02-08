ВС разрешил банкам открывать счета клиентов по загранпаспорту

Рассмотрев спор о возможности открыть банковский счет по копии загранпаспорта, Верховный суд (ВС) РФ встал на сторону гражданина.

Ранее истец обслуживался в данном банке, но, пребывая за границей, не смог получить новый российский паспорт по достижении 45-летнего возраста. А загранпаспорт банк не принял.

Суд первой инстанции поддержал истца, но апелляционный суд встал на сторону банка, который счел, что правилами банка не предусмотрено установление личности клиента на основании заграничного паспорта.

ВС постановил, что паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, но не единственным. А идентификация клиента отличается от установления личности. Представление же заграничного паспорта при обращении в банк для открытия счета не означает невозможность для банка идентифицировать клиента, подчеркнула высшая судебная инстанция.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.