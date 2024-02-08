ДНК-паспорта получили посетители стенда Новосибирской области на ВДНХ в День российской науки

Флагманы новосибирской науки, создаваемые по нацпроекту «Наука и университеты», инициированному Президентом РФ, а также уникальные разработки инновационных компаний региона представили на стенде Новосибирской области в День российской науки на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В мероприятиях на ВДНХ в День российской науки 8 февраля приняла участие заместитель Губернатора Ирина Мануйлова, в частности, она подчеркнула, что обеспечить технологический суверенитет России и экономический рост Сибири позволят уникальные научные разработки и прорывные проекты в сфере науки и инноваций, которые успешно реализуются в Новосибирской области.

«Очень символично, что в День российской науки на ВДНХ Новосибирская область представляет свою программу. Мы знакомим посетителей с работой инновационных компаний – резидентов Академпарка и Сколково, в частности, с новым продуктом для тех, кто хочет получить свой генетический паспорт и узнать, какие рекомендации с точки зрения поддержания репродуктивного здоровья, физического состояния, здорового образа жизни для него наиболее эффективны. Мы представили наши научные флагманы, такие, как СКИФ и создание «цифровых двойников» – этому были посвящены лекции сибирских ученых. Мы очень рады, что наши лекции и экспозиции вызвали большой интерес у посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ», - подчеркнула Ирина Мануйлова.

В рамках работы стенда Новосибирской области специалисты-инноваторы брали у всех желающих буккальный эпителий, рассказали, какой путь он проходит в лаборатории, дали возможность поработать с некоторым лабораторным оборудованием, а также показали, какой результат получает человек в итоге – свой генетический паспорт. Ученые-биологи представили исследования, направленные на безопасную для растений и человека борьбу с вредителями – насекомыми и клещами.

Кроме того, амбассадоры новосибирской науки провели ряд лекций на площадках форума, представив научные достижения региона. Сибирские ученые рассказали студентам московских технических вузов об истории создания и применения в Новосибирске цифрового двойника городской атмосферы, разработке системы искусственного интеллекта для анализа сейсмических данных и об установке класса мегасайенс на примере реализации в Новосибирской области проекта СКИФ, а также об уникальных характеристиках Центра коллективного пользования.

Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области, в сфере науки и инноваций в Новосибирской области реализуется несколько прорывных проектов, нацеленных не только на обеспечение экономического роста Сибири, но и на скорейшее достижение технологического суверенитета всей страны. Один из ключевых – проект комплексной модернизации Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Его важнейшие объекты – центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», центр компетенций «Генетические технологии» и Новосибирский госуниверситет с обновленной исследовательской базой и кампусом мирового уровня. Разработки новосибирских ученых по ряду направлений – уникальны и не имеют аналогов в России и в мире. Они касаются, в частности, молекулярных исследований.