Суд отменил приговор бывшему уральскому священнику по делу о дискредитации ВС

Свердловский областной суд отменил приговор бывшему священнику Владимиру Зайцеву по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в сентябре 2023 года Зайцев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал три материала с критикой действий Вооруженных сил России. Они привлекли внимание правоохранительных органов. Против уральца было возбуждено административное дело о публичной дискредитации ВС.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Зайцева виновным и назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. Приговор был обжалован в Свердловском областном суде.

Последний, рассмотрев апелляцию, судебный акт отменил, а производство по делу прекратил.

"В ходе проверки материалов дела было установлено, что суд первой инстанции допустил нарушение в назначении Зайцеву наказания за пределами установленного срока давности, который истек накануне", - пояснили в областном суде.

В прошлом Владимир Зайцев был настоятелем в разных храмах Екатеринбурга. Одним из последних был храм Иннокентия Московского. В 2018 году на Зайцева наложили запрет в священнослужении, он был лишен сана.