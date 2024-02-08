В Ненецком АО запустят эксперимент по доставке грузов дронами

Правительство приняло постановление об экспериментальном правовом режиме по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Ненецком АО. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

В Минэкономразвития отмечают, что удаленность малонаселенных районов Крайнего Севера способствует развитию беспилотной авиации для перевозок внутри регионов. В случае успеха эксперимента будут создавать необходимую инфраструктуру, чтобы наладить не зависящее от погодных и сезонных условий бесперебойное снабжение грузами, сказал директор Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин.

По словам губернатора региона Юрия Бездудного, в ближайшее время на его территории планируется провести испытания новых моделей беспилотников.

Введение экспериментального правового режима в Ненецком АО - это важное событие для беспилотной авиации в целом, говорит глава научно-технического совета АО "Эколибри" Алексей Рогозин. Это важный шаг на пути перехода к созданию системы регулярных рейсов, выполняемых беспилотниками, что поможет ускорить и удешевить доставку небольших грузов в самые труднодоступные районы. Первые полеты по новым правилам ожидаются уже весной, анонсировал он.

Первые тестовые полеты беспилотника в Ненецком АО состоялись в июне прошлого года. В деревню Андег (30 км к северу от Нарьян-Мара) был доставлен ящик с медикаментами и частная посылка. Путь в оба конца беспилотник преодолел за 40 минут.