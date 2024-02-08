Мост через реку Тенис свяжет два населенных пункта в Викуловском районе Тюменской области

Мост через реку Тенис свяжет два населенных пункта в Викуловском районе Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Скрипкинском сельском поселении уже началось строительство моста между селом Скрипкино и деревней Жигули. Работы производятся за счет средств областного бюджета. Жители поселения с нетерпением ожидают окончания строительных работ.

Напомним, в 2023 году в Тюменской области было отремонтировано 350 км дорог. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтированы два моста - через реку Ишим на автомобильной дороге "Ишим - Синицына" и путепровод через железную дорогу на автодороге "Обход города Тюмени".

Введен в эксплуатацию путепровод через железную дорогу в Ялуторовске. Завершены строительство моста через реку Селезневка в Викуловском районе и правоповоротного съезда на пересечении автодороги "Обход города Тюмени" с ул. Мельникайте. Открылось рабочее движение по развязке на пересечении ул. Мельникайте и ул. Дружбы в Тюмени. Выполнено поручение главы региона о строительстве надземного пешеходного перехода на Московском тракте в районе ЖК "Плеханово" и ЖК "Колумб".