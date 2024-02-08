Путин поздравил Алиева с переизбранием

Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с переизбранием.

Путин "тепло поздравил Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту", сообщает пресс-служба Кремля. Алиеву также направлена поздравительная телеграмма.

7 февраля, в день выборов, Алиев проголосовал на выборах. Он сделал это в компании супруги и членов семьи на избирательном участке №14 избирательного округа №122 в Ханкенди.