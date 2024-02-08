В бюллетене на выборах президента России будет четыре кандидата - ЦИК

В ЦИК сейчас полная ясность, что в избирательном бюллетене [на выборах президента России] будет четыре кандидата, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Сегодня комиссия отказала в регистрации Сергею Малинковичу и Борису Надеждину, которые собрали по 100 тыс. подписей в свою поддержку, а также еще нескольким кандидатам, которые заявления подавали, но подписи не собрали.

В итоге в бюллетень из собиравших подписи попал только Путин. Еще три кандидата выдвинуты парламентскими партиями, им подписи собирать было не нужно.

В итоге в бюллетенях будут Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ).