Нужно разрешить сбор электронных подписей на выборах президента – Памфилова

Председатель ЦИК Элла Памфилова инициирует после нынешней президентской кампании изменения в выборное законодательство.

Она заявила, что нужны минимум три изменения. Первое – разрешить сбор электронных подписей через Госуслуги (такая возможность уже есть на парламентских и любых других выборах). Второе – законодательное определение статуса кандидата. Памфилова настаивает, что так можно называть выдвиженца только после официальной регистрации, но СМИ и избиратели применяют это слово ко всем, заявившим о своем выдвижении.

Третье – ЦИК намерен попросить увеличить сроки проверки сданных в комиссию документов и подписей кандидатов, за отведенные десять дней очень сложно это сделать без аврального режима работы.