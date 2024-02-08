08 Февраля 2024
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Политика В России
Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Нужно разрешить сбор электронных подписей на выборах президента – Памфилова

Председатель ЦИК Элла Памфилова инициирует после нынешней президентской кампании изменения в выборное законодательство.

Она заявила, что нужны минимум три изменения. Первое – разрешить сбор электронных подписей через Госуслуги (такая возможность уже есть на парламентских и любых других выборах). Второе – законодательное определение статуса кандидата. Памфилова настаивает, что так можно называть выдвиженца только после официальной регистрации, но СМИ и избиратели применяют это слово ко всем, заявившим о своем выдвижении.

Третье – ЦИК намерен попросить увеличить сроки проверки сданных в комиссию документов и подписей кандидатов, за отведенные десять дней очень сложно это сделать без аврального режима работы.

Теги: элла памфилова, выборы президента, сбор подписей


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