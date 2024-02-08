Иноагент Боровой* обвинил Зеленского в готовности воевать "до последнего деда в деревне"

Владимир Зеленский ведет неправильную политику, заткнув всем рты. Об этом заявил бежавший в США Константин Боровой* (признан иностранным агентом в РФ).

Так он прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта об ужесточении мобилизации. Он назал это "продолжением концепции Зеленского борьбы до последнего украинца, последнего деда в последней деревне". Это двойная ошибка, считает Боровой. Во-первых, по своему содержанию, а во-вторых, из-за крайней непопулярности в обществе. Но на Украине нет свободной прессы. Зеленский же, многое делая неправильно, упрямится.

Также Боровой резко раскритиковал Зеленского за отказ дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. На его месте он бы "выкатил претензии, что вы нас обманули", хотя Украина воюет за западные интересы. Однако Зеленский "продолжает ориентироваться на демократическую администрацию" и просто боится, заключил Боровой.

В декабре лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала Зеленского передумать насчет готовности воевать бесконечно до выхода на границы 1991 года. Она призвала его предложить обществу какой-то другой план.