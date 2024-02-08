08 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото:м АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

Долгожданный проект: возведение 9-этажной поликлиники в Академическом районе завершится в марте

Девятиэтажная поликлиника для взрослых в Академическом – это долгожданный для всего района объект. Его возведение правительство Свердловской области смогло начать благодаря механизмам инфраструктурного меню и национальному проекту "Жильё и городская среда", инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Строители идут строго по графику: завершены фасадные работы и устройство витражей из энергосберегающего стекла, смонтированы лифты и запущено отопление. Заканчивается внутренняя отделка. Благоустройство территории запланировано на весну: тут появятся лавочки для отдыха и множество зелёных насаждений и клумб.

Проект медицинского учреждения, который выполнили основатели района АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"), предусматривает 1200 посещений в смену. Под одной крышей тут разместятся и женская консультация, дневной стационар и травмпункт.

Девятиэтажная поликлиника в Академическом, проект(2024)|Фото:м АО СЗ "РСГ-Академическое"

Девятиэтажная поликлиника в Академическом(2024)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов отмечал, что учреждение сможет принимать и большее количество пациентов.

"Здесь предусмотрены все необходимые кабинеты и коммуникации, которые позволят обеспечить комфортное пребывание и врачей, и пациентов. Поликлиник подобного архитектурного исполнения я еще не встречал. В ней обеспечена хорошая внутренняя логистика для пациентов", – подчеркивал Карлов.

Помимо врачебных кабинетов, здесь разместятся несколько операционных, палаты, а также конференц-зал на 299 мест и столовая.

Ожидается, что уже летом учреждение примет первых посетителей.

Теги: поликлиника, Академический


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