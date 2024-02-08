В России могут ввести единый предельный возраст для мобилизованных и контрактников

Минобороны предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации, военного положения или военного времени для контрактников и мобилизованных. Разработан соответствующий законопроект.

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Предельный возраст в период мобилизации составит для высших офицеров до 70 лет, для остальных – 65 лет. Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г., говорится в проекте поправок и пояснительной записке к ним.

Ранее президент России Владимир Путин своей подписью утвердил повышение предельного возраста пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Поправки установили в законе "О воинской обязанности и военной службе" новые предельные возрасты пребывания в запасе россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему разряду – с 50 до 55 лет. Новые нормы вступили в силу с 1 января 2024 г.