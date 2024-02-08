ЦИК отказал в регистрации кандидатами в президенты России Надеждину и Малинковичу

Центральная избирательная комиссия России отказала в регистрации кандидатами в президенты Борису Надеждину и Сергей Малинковичу.

ЦИК заявил, что число недействительных подписей в собранных этими выдвиженцами превысило допустимый лимит в 5%. У обоих из 105 тыс. сданных подписей было проверено 60 тыс.

"858 подписей признаны недействительными у Надеждина после сверки с МВД, у Малинковича – 583 подписи. Всего у Надеждина признаны недействительными 9147 подписей. У Надеждина выявлено 11 подписей умерших людей. У Малинковича выявлено 8979 недействительных подписей", - сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

"На проверке подписных листов представителей Надеждина не было вообще. Когда мы все это проверяли была возможность аргументированно поспорить. Времени на это было предостаточно", - добавил Булаев.

Булаев также назвал "верхом цинизма" наличие подписей умерших. При этом он сам отметил, что у Надеждина только 11 подписей умерших людей и умерли они в декабре-январе. Член ЦИК считает, что это признак фальсификации. Он не объяснил, почему 11 человек не могли естественным образом скончаться за месяц сбора подписей.

"В целом наши претензии обоснованы, хотя их могло бы быть больше", - добавил Булаев.

Малинкович заявил, что его партия – "Коммунисты России" – самая оппозиционная к власти. "Но в данном случае я вынужден признать, что ЦИК России не чинил нам никаких препятствий, вел себя корректно. Наши подписи собраны честно. Я признаю, что мы допустили ошибки формального характера. Никаких умерших у нас нет. Может это провокаторы подсунули нам восемь подписей умерших", - сказал незарегистрированный кандидат, добавив, что претензий к ЦИКу нет.

"Но у нас есть претензии к законодателям, слишком сложна процедура, ее надо упрощать решительным образом. Не должно быть такой большой разницы в возможностях между парламентскими и непарламентскими партиями", - сказал Малинкович.

Главная претензия к подписям Надеждина – сборщики подписей не были заверены нотариально или их оформление проходило с нарушениями, заявил член ЦИК Андрей Шутов. Он отметил, что около 3 тыс. подписей могли бы быть засчитаны, если бы штаб кандидата тщательнее работал с юридической стороной. По словам Булаева, за три последних дня ЦИК "вернул" Надеждину 62 подписи.

"Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном Суде РФ", - заявил Надеждин.

"За моей спиной сейчас стоят сотни тысяч граждан России, оставившие подписи и 45 тыс. граждан, совершивших пожертвования. Также тут десятки миллионов людей, которые собирались за меня голосовать. По всем опросам я на втором месте после Путина, а вы тут мне про 11 умерших говорите", - отметил незарегистрированный кандидат.

Он вновь попросил ЦИК отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на 10 февраля – чтобы попытаться успеть оспорить решение комиссии, но ему вновь в этом отказали. Также он добавил, что "нет заключения почерковеда" по 4 тыс. подписей, к которым возникли подозрения по почерку. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что доводы Надеждина не выдерживают критики и несостоятельны. "Вы исчерпали все процедурные возможности, мы должны действовать в рамках регламента", - заключила Памфилова.

Надеждин заявил, что не имеет никаких претензий к ЦИК, но процедуры сбора подписей, по его мнению, "написаны так, что невозможно их соблюсти".