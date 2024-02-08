В Госдуме предлагают признавать нежелательными даже государственные иностранные организации

В России нужно разрешить признавать нежелательными даже государственные иностранные и международные организации, деятельность которых угрожает безопасности России. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он считает, что никаких лазеек для вмешательства во внутренние дела России не должно быть в принципе. И этим часто занимаются иностранные государственные организации. Однако действующее законодательство не позволяет делать это.



Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России вносит соответствующие поправки в Госдуму. Она предлагает включить иностранные и международные организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, в перечень организаций, деятельность которых может быть признана нежелательной в РФ.

"Важно, что поправки не будут распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия", - написал Пискарев.

Ранее он заявил, что иностранные агенты мешают готовить выборы президента.