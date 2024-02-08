Так... да не так. Кощенко все-таки оставил не у дел ПАТП — на перевозки заходят москвичи

Скандальная история с электронными аукционами на осуществление пассажирских перевозок в Нижневартовске получила продолжение. Глава города Дмитрий Кощенко ранее уже скандально прославился высказыванием "мы как раз ТАК формируем конкурсную процедуру...", однако с проведением того самого конкурса, который они обсуждали в прошлом году с губернатором Натальей Комаровой, все пошло не по плану.

По данным издания "Точка", аукцион на 4,3 млрд руб. на перевозку по муниципальным маршрутам № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 30 выиграла компания из Москвы "ДомТрансАвто".

По второму аукциону на 3,8 млрд руб. на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам № 3, 4, 5, 6, 7, 16, 33, 91, 92, 93, 94, 95 поступила жалоба от одного из участников закупки. Компания "Севертрансавто-1" сочла, что чиновники мэра Кощенко действуют в интересах определенного поставщика и обратилось в ФАС. В результате комиссия антимонопольной службы отменила протокол подведения итогов определения поставщика, обязала мэрию привести аукцион в соответствии с требованиями законодательства и назначить новые сроки проведения аукциона.

"Получается, что городское ПАТП, для которого специально закупались новые автобусы, осталось не у дел. Быть может, компания, выигравшая аукцион, предложит предприятию выполнять работы на субподряде, но очевидно, что предложение это будет за меньшую сумму, чем москвичи получат по результатам аукциона", - пишет издание.

Напомним, 14 октября 2023 года, отвечая на вопрос об осуществлении пассажирских перевозок в Нижневартовске, Дмитрий Кощенко упомянул, что будет проводиться конкурс. Губернатор Наталья Комарова спросила: "У вас есть муниципальный перевозчик, а вы ставите его под угрозу, проводя конкурс?" Дмитрий Кощенко ответил: "Мы как раз, наоборот, формируем ТАК конкурсную процедуру...". Главе региона пришлось остановить мэра жестом.

После этого мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко получил от Ханты-Мансийского УФАС России предостережение о недопустимости ограничения конкуренции. В УФАС подчеркнули, что такое поведение может привести к нарушению части 1 статьи 15, а также ст.16 Закона о защите конкуренции.