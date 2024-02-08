Екатеринбуржцам будут предлагать жилье за работу в метрополитене
Потенциальным сотрудникам метрополитена Екатеринбурга начнут предлагать служебное жилье по аналогичной с Гортрансом схеме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Кадровая служба уже начала прием заявлений.
Напомним, что для привлечении работников в Гортранс была избрана аналогичная мера поддержки. По данным мэрии, уже семь работников, в числе которых три семейные пары, получили квартиры, а четыре специалиста теперь имеют комнаты в общежитиях. Сотрудникам необходимо оплачивать только жилищно-коммунальные услуги. При этом, такое жилье можно получить сразу при трудоустройстве.
Все это сделано для сокращения текучки кадров и привлечения молодежи.