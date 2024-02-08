Нижневартовск возглавил рейтинг худшей уборки снега в Югре

Нижневартовск занял первое место в списке муниципалитетов Югры, где хуже всего убирают снег, сообщает "Вестник Сургутского района" со ссылкой на члена ОНФ в Югре Евгения Печерицу.

На втором месте в антирейтинге - Нефтеюганск, на третьем - Сургут.

В конце зимы "отличившемуся" мэру будет вручен символический приз - черная лопата.

Этой зимой от вартовчан поступило много жалоб на неубранные улицы. В сугробах застревали автомобили "скорой", хотя чиновники в соцсетях активно рапортуют об уборке улиц и дорог.

Отметим, что это не первая подобная акция, которую проводят общественники. Год назад ОНФ определяли самый "мокрый" муниципалитет. Тогда в качестве приза было желтое ведро. Его общественники передали главе города Нефтеюганск Эльвире Бугай.