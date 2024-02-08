Жителя Нижнего Тагила задержали за убийство лося

На Среднем Урале силовики задержали браконьера. Мужчине вменяется убийство лося.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в незаконной охоте подозревается 42-летний житель Нижнего Тагила, который в районе Серебрянского хозяйства из незарегистрированного "ствола" совершил отстрел лося. По его сведениям, в дежурную часть территориального ОВД поступил сигнал от егерей, что в ходе патрулирования в двух километрах от деревни Заречная ими задержаны браконьеры.

"Борцы с лесными правонарушителями во время рейда по охране охотничьих угодий обнаружили свежий след снегохода. Проехав по нему, на поляне они увидели убитое животное и решили устроить засаду, чтобы изобличить злоумышленников в совершенном преступлении, когда они вернутся забрать тушу. Через некоторое время к месту происшествия подъехали двое мужчин, которые были задержаны и переданы в руки вызванной следственно-оперативной группе полиции", - сообщил полковник Горелых.

У одного при себе имелось незарегистрированное гладкоствольное оружье, из которого и был сделан роковой выстрел в сохатого.

"Как это часто бывает у браконьеров, "ствол", якобы, несколько лет назад был найден в реке Серебрянка и предназначался для отстрела волков, которые часто близко подходят к дому", - отметил представитель МВД.

Полицейскими Нижнего Тагила возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных".

"Любитель деликатесов полностью возместил причиненный ущерб, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Только за 2023 год свердловскими полицейскими зарегистрировано 55 фактов незаконной охоты, привлечено к уголовной отвесности 22 браконьера", - резюмировал Валерий Горелых.