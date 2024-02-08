Автомобили для СВО - Костромская область при поддержке фонда «Гордимся тобой» направила новую партию техники

В Костромской области администрация региона в партнерстве с благотворителями организует системную работу по обеспечению костромских полков дополнительной техникой для выполнения боевых задач. Глава региона Сергей Ситников лично контактирует с командованием воинских формирований, регулярно выезжает в зону проведения СВО.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в рамках организации поставок дополнительной техники Костромская область передала бойцам уже 59 автомобилей УАЗ, 50 квадроциклов, две машины скорой медпомощи и четыре мини экскаватора, свыше 29 тысяч единиц комплектов тёплой одежды и обуви, более 700 специальных бездымных печей «Шмель».

Также на передовую от фонда направлялись антидроновые ружья, тепловизионные камеры, квадрокоптеры, радиостанции, прицелы ночного видения, запчасти и шины для военных авто, оргтехника, дизель-генераторы, спальные мешки и др. Кроме того, была оказана помощь с медооборудованием по запросу госпиталей в Севастополе и Симферополе.

Сегодня губернатор Костромской области Сергей Ситников, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак передали военнослужащим ключи от очередной партии машин и квадроциклов. В ближайшее время они будут направлены в 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк. Техника, а именно 10 пикапов УАЗ, 4 квадроцикла и 4 автомобильных прицепа, приобретена при поддержке фонда «Гордимся тобой», одного из самых активных участников благотворительной деятельности.

Вопрос закупки и поставки машин проработан с бойцами и командованием полка. По словам военнослужащих, легкая и маневренная техника незаменима при выполнении боевых задач. В том числе, квадроциклы и прицепы необходимы для оперативной эвакуации раненых бойцов до медчасти.

"В Костромской области помощь фронту оказывается с первых дней начала специальной военной операции. Сотни тонн груза за это время были отправлены и в наши новые, воссоединенные регионы. Оказывалась помощь мирным жителям. Это продукты, питание, предметы первой необходимости. Но самое главное – это то, что все костромичи как один делают для приближения нашей общей Победы. Низкий поклон нашим боевым товарищам, товарищам, которые отдали свою жизнь, отстаивая независимость нашей большой общей Родины. И дай Бог тем ребятам, которые сегодня на передовой, с честью выполнить свой воинский долг и вернуться домой", - приветствовал всех участников секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

"Костромская область с самого начала очень качественно на высоком уровне организовала взаимодействие администрации региона, партии «Единая Россия», наших общественных организаций для того, чтобы наши ребята своевременно и в полном объеме получали помощь и поддержку и ни в чём не нуждались. Безусловно, эта работа была поддержана и нашими коллегами из Министерства обороны. Я хочу сказать слова особой благодарности от Костромской области Андрею Анатольевичу и рабочей группе, которую возглавляет Андрей Анатольевич, по поддержке участников специальной военной операции, которая создана по решению нашего Президента. Это огромная работа, координирующая работа, которая очень нужна нашим ребятам, нашим бойцам, нашим героям. Еще раз всех поздравляю с этим важным событием и ждем нашу Победу и наших ребят дома", - отметил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Кострома с первых дней специальной военной операции была со своими полками. Кострома первая наладила прямые шефские связи, когда по информации командиров полков, подразделений собиралось именно то, что необходимо, то, что нужно. Мы хотим, чтобы всё это использовалось, чтобы всё это помогло в нашей единой самой важной цели – достижения Победы над противником. Прошу передать нашим товарищам, находящимся на передовой, самые добрые, тёплые слова и пожелание возвращаться к родным берегам живыми и здоровыми, выполнив при этом боевые задачи. Уважаемые товарищи! Слава воздушно-десантным войскам Российской Федерации! Ура, товарищи!" - обратился к участникам встречи губернатор Сергей Ситников.