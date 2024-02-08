Фигурант дела об убийстве бизнесмена Зубакина уже 17-раз пропускает суд

Михаил Клок, которого обвиняют в посредничестве убийству бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году уже 17-й раз пропускает суд. Согласно картотеке Кировского районного суда Екатеринбурга, заседание в очередной раз было отложено из-за неявки подсудимого по болезни.

Первое заседание, в итоге отложенное по этой причине, должно было состояться 20 февраля 2023 года. Что за болезнь преследует Клока на протяжение года неизвестно, однако состояние своего подзащитного "Вечерним ведомостям" подтвердил его адвокат Никита Кошаков, отметив, что обвиняемый находится в клинике в Москве. Детали адвокат разглашать не стал, в том числе и причину, почему Клок не может выйти в заседание посредством видеоконференцсвязи.

В суде отметили, что, вероятно, у подсудимого есть заболевание, мешающее ему участвовать в заседании. Однако источники редакции утверждают, что в материалах дела имеется документ из больницы, датируемый концом мая прошлого года, на имя действующего судьи. В нем сказано, что Клок не ожидает каких-либо срочных операций и будет выписан в июле 2023 года - то есть полгода назад.



Стоит отметить, что посещение судебных заседаний у Клока весьма выборочное. В августе он принял участие посредством видеоконференции по тому же делу, но где он проходит в качестве свидетеля, о обвиняемым является местный предприниматель Насим Мамедов. Однако, в том же августе Клок пропустил два заседания, где уже он выступает обвиняемым.

Напомним, что дело по Михаилу Клоку было решено рассматривать в особом порядке, поскольку подсудимый еще в 2022 году в досудебке согласился дать признательные показания как в отношении себя, так и правоохранителей, которым он в 2013 году дал взятку за непривлечение его и других соучастников к уголовной ответственности за убийство Зубакина. Обвиняемый также обещал дать показания о даче взятки судье Кировского районного суда Екатеринбурга и сотруднику ФСБ.

Следующее заседание запланировано на 26 февраля.