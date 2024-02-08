В России появятся электронные паспорта спортсменов
Правительство утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 г. Предполагается реализация нескольких проектов.
Один из них подразумевает внедрение электронных паспортов спортсменов. Формирование таких цифровых документов сделает более эффективным отбор талантливой молодёжи и повысит эффективность спортивной подготовки.
Эта работа должна быть завершена к 2027 г., сообщает пресс-служба Правительства.