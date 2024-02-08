Полтора миллиона россиян решили голосовать на выборах президента дистанционно

К 8 февраля 1,45 млн россиян подали заявки на дистанционное голосование на выборах президента России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Заявки будут принимать до 11 марта.

Еще 430 тыс. заявок подано в системе "Мобильный избиратель" – это голосование на обычном участке, но по месту пребывания.

В сумме заявок на ДЭГ не учитывается Москва – у москвичей отдельная система для электронного голосования, им не надо заранее подавать заявку.

Заявки принимают через Госуслуги, МФЦ и непосредственно на избирательных участках.