Володин объяснил, в чем ценность российской науки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех научных работников с профессиональным праздником и 300-летием Российской академии наук (РАН). Политик объяснил, почему сегодня в России важны научные разработки.

"Достижения отечественной науки сегодня особенно важны для обеспечения технологического суверенитета России", - цитирует Володина пресс-служба Госудмы.

Он уточнил, что российские ученые продолжают лучшие традиции научной школы, проводят фундаментальные исследования, внедряют новые идеи и передовые разработки.