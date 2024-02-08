У ЦИКа начались сбои в онлайн-трансляции с заседания по Борису Надеждину

У Центризбиркома России начались проблемы с онлайн-трансляцией заседания, на котором комиссия должна объявить решение о регистрации (или отказе в ней) кандидатом в президенты Бориса Надеждина.

По словам представителей ЦИК, на заседание сегодня аккредитованы около 200 журналистов.

Между тем, в сети появились кадры с автозаками, стоящими у здания Центральной избирательной комиссии в эти минуты.

Ранее комиссия ЦИК по проверке документов и подписей заявила, что в проверенных подписях Наджедина больше 15% так называемого брака при лимите в 5%. Это может означать отказ в регистрации. Штаб Надеждина заявил, что будет опротестовывать решение комиссии и в случае отказа в регистрации обратится в Верховный суд.