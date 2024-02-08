08 Февраля 2024
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Общество Пермский край
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

«Уралкалий» профинансировал закупку современного медоборудования для городской больницы Соликамска

«Уралкалий» (Компания), один из ведущих мировых производителей хлористого калия, входящий в Группу «Уралхим», выделил 6,5 млн рублей на приобретение нового медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Городская больница г. Соликамск».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Компании, на эти средства закуплены эндоскопическая аппаратура, инструменты и расходные материалы для абдоминальной хирургии. Новое оборудование позволит качественно проводить исследования и хирургические операции методом лапароскопии.

Областная детская клиническая больница №1(2019)|Фото: Накануне.RU

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» подчеркивает: "Поддержка медицинских учреждений в городах присутствия является одним из ключевых направлений социальной политики «Уралкалия». Наш вклад в покупку современного медицинского оборудования расширяет возможности врачей для оказания эффективной помощи больным не только Соликамска, но и всего Верхнекамья".

медицинское оборудование(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Арсен Абрамишвили, главный врач ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск» считает :"Помощь «Уралкалия» в приобретении дорогостоящего оборудования — это реальная забота о жителях Соликамска. Благодаря поддержке компании повышается доступность оказываемой медицинской помощи и предоставляются высокотехнологичные методы диагностики и лечения нашим пациентам".

Напомним, в 2023 году «Уралкалий» выделил около 2 млн рублей на дизайн-проекты по благоустройству территорий городской и детской больниц Соликамска и 3 млн рублей на приобретение автомобиля «ГАЗ-А21R23» для хозяйственных нужд городской больницы.

В 2021 году компания направила более 7 млн рублей на приобретение для соликамской городской больницы анализатора крови, гемодинамических мониторов в отделение реанимации, а также артроскопических стоек. Для стоматологической поликлиники приобретён автомобиль «Lada Largus» для перевозки медикаментов.

В 2020 году «Уралкалий» направил 3,5 млн рублей на оснащение ПЦР-лаборатории в Соликамске. На сумму около 2 млн рублей была оказана помощь соликамской детской больнице. Около 800 000 рублей выделено на закупку функциональных кроватей для стационара городской больницы г. Соликамск.

Теги: уралкалий, медицинское обоорудование, городская больница соликамска


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