В Тюменской области школьный автобус с детьми съехал в кювет

В Тюменской области стрехнинский школьный автобус угодил в кювет между населенными пунктами Зырянка и Лозовое, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео в группе "Ишим пере Подслушано" опубликовала водитель, которая ехала в этот момент по трассе.

В информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что в ДТП нет пострадавших. Автобус вез детей на занятия в Стрехнинскую СОШ. Учеников пересадили в другой автобус и довезли до школы. Уроки проходят в обычном режиме. За самочувствием детей и персонала следит медицинский работник.

Пресс-служба ГИБДД Тюменской области подчеркнула, что автобус просто застрял в снегу. Транспортное средство накренилось, когда его пытались вытащить. В этот момент и было снято видео. Детей в салоне не было. Инспекторы освидетельствовали водителя, он трезв.