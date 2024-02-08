В Тюменской области школьный автобус с детьми съехал в кювет
В Тюменской области стрехнинский школьный автобус угодил в кювет между населенными пунктами Зырянка и Лозовое, передает корреспондент Накануне.RU.
Видео в группе "Ишим пере Подслушано" опубликовала водитель, которая ехала в этот момент по трассе.
В информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что в ДТП нет пострадавших. Автобус вез детей на занятия в Стрехнинскую СОШ. Учеников пересадили в другой автобус и довезли до школы. Уроки проходят в обычном режиме. За самочувствием детей и персонала следит медицинский работник.
Пресс-служба ГИБДД Тюменской области подчеркнула, что автобус просто застрял в снегу. Транспортное средство накренилось, когда его пытались вытащить. В этот момент и было снято видео. Детей в салоне не было. Инспекторы освидетельствовали водителя, он трезв.