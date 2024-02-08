В Подмосковье на складе Wildberries подрались около сотни сотрудников и охрана

Более ста человек подрались на сортировочном складе Wildberries в подмосковной Электростали. 13 человек задержала полиция. По данным МВД, разборки произошли между работниками склада и сотрудниками охранного предприятия.

"Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошёл конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка. Сотрудниками полиции установлены 13 активных нарушителей общественного порядка, в настоящее время они опрашиваются", - говорится в сообщении подмосковного главка МВД.

В ноябре в окрестностях этого же склада прошла облава на мигрантов, по итогам которой 16 человек получили штрафы за нарушение миграционного законодательства и правил работы в России, троих из них выдворили из страны, напоминает РБК.