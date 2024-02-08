В Оренбурге простились с членами экипажа сбитого Ил-76, они посмертно награждены Орденами мужества

Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил Ордена мужества родным погибших членов экипажа сбитого под Белгородом самолета Ил-76.

Церемония прощания с летчиками проходит в четверг в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье", пишет РИА Новости. Проводить погибших в последний путь собрались сотни людей.

Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Ил-76 под Белгородом сбили из американского комплекса Patriot. Атакован самолет был военнослужащими ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области. В результате катастрофы Ил-76 погибли 65 украинских военнопленных, три сопровождающих лица и шесть членов российского экипажа.

У членов экипажа была возможность спастись, но они пожертвовали собой, чтобы увести падающий самолет от жилых домов и предотвратить смерти среди гражданских. Известны имена наших пилотов: командир Станислав Беззубкин, помощник командира Владислав Чмирев, штурман Алексей Высокин, бортовой инженер Андрей Пилуев, бортовой авиационный техник Сергей Житенев и старший воздушный радист Игорь Саблинский.



Президент Владимир Путин заявлял, что Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, однако "желающих из международных организаций нет". По его словам, на Западе в СМИ стараются замять историю с крушением.