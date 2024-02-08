В Екатеринбурге главный бухгалтер отдала мошенникам больше 2 млн рублей

Жительница Екатеринбурга под диктовку лжеброкера "инвестировала" в фиктивную торговую площадку миллионы рублей. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, жертвой аферистов стала главный бухгалтер одной из теплоснабжающих компаний. Женщина рассказала силовикам, что однажды наткнулась на заманчивую рекламу увеличения доходов через один из крупных коммерческих банков. Она перешла по ссылке на сайт, где указала свой номер.

Затем с бухгалтером связался некий "финансовый эксперт" и убедил собеседницу инвестировать в "брокерский счет". Та, выполняя указания "финансового коуча", перевела мошенникам 300 тысяч рублей сбережений и оформила кредиты почти на 2 миллиона рублей. А когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Сыщики устанавливают всех причастных к данному преступлению.

Управление МВД по Екатеринбургу советует тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них свои сбережения. Зачастую под видом известных компаний, связанных с кредитными организациями, действуют мошенники.

Напомним, недавно на Урале врач перевела "московским брокерам" 4 миллиона рублей.