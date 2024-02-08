В Москву из США доставлен мужчина, подозреваемый в изнасиловании мальчика в Тюмени

В Россию из США доставлен Игорь Лекомцев, подозреваемый в изнасиловании девятилетнего мальчика в Тюмени, сообщает "МВД Медиа".

По данным портала, в Москву Лекомцев был доставлен 27 января благодаря "успешному комплексу мероприятий, проведенному сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России". Мужчина находился в международном розыске. Преступление, в котором его обвиняют, было совершено в июле 2014 года.

Долгое время подозреваемый скрывался в США. По данным американской иммиграционной и таможенной службы, в страну он въехал в 2017 г. по туристической визе. Был арестован в июле 2020 г. после того, как стало известно, что его разыскивают в России.