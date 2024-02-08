Носят мерч и участвуют в мероприятиях: уральский застройщик рассказал, как привлекает молодежь

В компании "Атомстройкомплекс" рассказали, зачем молодежь идет работать в строительство.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, крупнейший строительный холдинг Урала два десятка лет системно сотрудничает с профильными учебными заведениями – УГАХУ, УрФУ, Уральским колледжем технологии и предпринимательства и т.д. В результате сегодня компания получает стабильный приток молодых специалистов. Из 5,5 тысяч сотрудников каждый пятый младше 25 лет, при этом компания эффективно работает с персоналом – у трети коллектива стаж работы в "Атомстройкомплексе" составляет 11 лет и более.

"Мы даем возможность молодежи познакомиться с компанией еще в процессе обучения – принимаем на практику, приглашаем на производственные площадки. В результате многие ребята устраиваются к нам на неполный рабочий день, успешно совмещают работу с учебой, и к окончанию учебного заведения имеют хороший практический опыт. Часть практикантов возвращается к нам работать сразу после получения диплома. Только за прошлый год на предприятия "Атомстройкомплекса" трудоустроились более 90 молодых сотрудников, как на инженерно-технические, так и на рабочие специальности", - рассказывает директор по персоналу компании Галина Хабарова.

Как отмечают HR-специалисты, высокий процент молодежи в коллективе сам по себе способствует привлечению новых молодых кадров. Они становятся активными промоутерами корпоративной культуры и ценностей, носят корпоративный мерч, участвуют в корпоративных мероприятиях и, конечно, привносят новые веяния в профессию, в проекты развития городской среды. Значимым фактором мотивации для молодежи является финансовая устойчивость и надежность компании, корпоративные бонусы, в том числе эффективная жилищная программа, и возможность участвовать в работе над крупными, амбициозными проектами.

С 2022 года "Атомстройкомплекс" является опорным работодателем строительного кластера, созданного в Свердловской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет", вносит материальный и экспертный вклад в подготовку специалистов. Обучение в кластере стартовало в прошлом году, 630 студентов заключили договоры о целевом обучении со строительными предприятиями региона, в том числе с "Атомстройкомплексом". Первые выпускники "Профессионалитета" трудоустроятся в компанию уже в следующем году.