08 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Аналитики заявили о противоположном эффекте антироссийских санкций

Через два года после введения антироссийских санкций выяснилось, что они не сработали так, как задумывали их инициаторы.
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Об этом говорится в исследовании "Почему не сработали санкции?", проведенном Центром финансовой аналитики Сбербанка, пишет РБК. Авторы доклада объясняют низкую эффективность санкций, прежде всего, такими обстоятельствами, как низкая зависимость российской экономики от внешнего капитала, высокая значимость для мира российских сырьевых товаров (покупать их, хотя и в меньших объемах, продолжают и сами западные страны), налаживание внутреннего производства с целью импортозамещения.

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов считает, что России нужны Госплан и развитие науки.

"Я уже насмотрелся на рыночное хозяйство очень много, когда многие отрасли благодаря рынку были просто убиты. Мы думали, что рынок все поправит, все сделает, но если посмотреть поглубже, то ни в одной из развитых капиталистических стран рыночные механизмы все не решают — решает государство. Все государством планируется, в том числе дотации, продвижение на рынок, задачи, которые ставятся. А у нас была какая-то такая детская болезнь, что не нужны опытные руководители, а рынок все сам поправит. Результат налицо во многих государствах бывшего СССР", - считает Обносов.

Теги: Санкции, эффект, Сбербанк


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