В Тюменской области за кражи ювелирных изделий задержана "семейная банда" из Екатеринбурга

В Тюменской области полицейские задержали четверых подозреваемых в серии краж ювелирных изделий, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, организатором преступной группы стал житель Екатеринбурга, ранее судимый за кражу и мошенничество. Вместе со своим сыном и сожительницей он поставил на поток хищение ювелирных изделий из магазинов и ломбардов.

Подозреваемые через объявления искали молодых девушек, готовых работать в других регионах России. Им предлагали устроиться в организацию, которая якобы занимается контрольно-ревизионной деятельностью. В том числе – проверками соблюдения коммерсантами законов и мер безопасности. Тем, кто откликнулся на предложение, оплачивали проезд, питание и проживание на период стажировки. Во время обучения, которое продолжалось в течение месяца, девушки подписывали соглашение о неразглашении охраняемой законом тайны. Организатор схемы и его сообщница представлялись вымышленными именами и проводили занятия на съемной квартире, что обеспечивало им анонимность.

После стажировки девушки устраивались в ювелирные магазины и ломбарды, где помимо своих основных обязанностей выполняли несложные поручения своих кураторов, полагая, что ведут скрытый контроль за бизнесом. Последним заданием для девушек становилось хищение ювелирных изделий и денег. Их необходимо было доставить через службу доставки на указанный адрес, после чего - оставить работу. Связь с сотрудницами организаторы схемы прерывали.

В конце 2023 года полицейские раскрыли хищение из ломбарда золотых изделий на сумму порядка 7 млн руб. Была задержана предполагаемая исполнительница преступления. По версии следствия, она понимала, что участвует к криминальной схеме, но решила идти до конца. Тюменским оперативникам удалось выйти на след подозреваемых в организации кражи. Их также задержали при содействии полицейских из Свердловской области и сотрудников Росгвардии.

Полицейские провели обыски у подозреваемых и изъяли у них носители информации, банковские и сим-карты, компьютерная техника, средства связи, ювелирные изделия, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По словам фигурантов, незаконный бизнес они вели около четырех лет.

Следователями СУ УМВД России по Тюменской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 УК РФ. Трое задержанных заключены под стражу, одна находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

"Сотрудники полиции проверяют их причастность к аналогичным преступлениям на территории других регионов России", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.