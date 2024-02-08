08 Февраля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Медицинский травмоцентр I уровня в новом корпусе ГКБ№34 Новосибирска начинает прием пациентов

Новый операционно-реанимационный корпус Городской клинической больницы №34 начал работать в Новосибирской области. Уже на этой неделе будут принимать пациентов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Тридцатьчетвёрка» – ключевое лечебное учреждение левобережья Новосибирска, обслуживает порядка 500 тысяч жителей областного центра. Ввод нового операционно-реанимационного корпуса больницы, оснащённого самым современным оборудованием, полностью обеспеченного персоналом, – важное событие для системы здравоохранения Новосибирска.

Созданные условия для лечения пациентов и работы медиков сегодня оценил Губернатор Андрей Травников.

медицинское оборудование, здравоохранение(2024)|Фото: nso.ru

Ввод в эксплуатацию нового медицинского корпуса – дважды знаковое событие для системы здравоохранения областного центра, подчеркнул глава региона.

медицинское оборудование, здравоохранение(2024)|Фото: nso.ru

«Во-первых, завершён известный долгострой. Многие даже не верили, что это отделение будет достроено. В рамках нашего подхода «долгострои должны только завершаться, а не появляться», удалось завершить это большое дело. Второе − и здесь реализована моя установка: любое вложение бюджетных денег, любая стройка должны давать максимальный эффект — не только обновление зданий, но и появление новых возможностей. Это тоже удалось реализовать. Здесь появляется травмоцентр первого уровня. Значит пациенты и этой части Новосибирска, и близлежащих населённых пунктов Новосибирского района в экстренных случаях будут доставлены сюда. И тут команда высококлассных специалистов, у которых появились уникальные установки, уникальное оборудование, помогут сохранить жизнь, здоровье», — отметил Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

Как доложил Губернатору министр здравоохранения региона Константин Хальзов, до ввода в эксплуатацию этого корпуса, в больнице были и травматологические, и нейрохирургическое, и хирургическое отделения. Но не было компетенций, которые позволяли оказывать современную помощь пациентам, пострадавшим в автодорожных авариях, получивших повреждения, связанные с кататравмой.

медицинское оборудование, здравоохранение(2024)|Фото: nso.ru

«В городе до сегодняшнего дня существовало только два травматологических центра I уровня. Это областная больница и по вашему поручению мы год назад запустили центр на горбольнице. С вводом в эксплуатацию этого корпуса мы присваиваем статус травмоцентра I уровня 34-й больнице. С понедельника он начинает работать и мы полностью «закрываем» нашу территорию этими тремя центрами», — подчеркнул министр.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области, по поручению главы региона, в 2020 году была разработана проектно-сметная документация на завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34». Объект строился за счёт областного бюджета по госпрограмме «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Модернизация и развитие материально-технической базы медицинских учреждений региона, оснащение их новейшим оборудованием относятся к задачам нацпроекта «Здравоохранение», реализуемого по инициативе Президента России.

медицинский кабинет, нацпроекты(2024)|Фото: nso.ru

Сами врачи и медсестры уже высоко оценили и новые помещения, и новое современное оборудование, на котором предстоит работать. Так, в отделении гемодиализа появились аппараты, которые позволяют реагировать на экстренные случаи, оперативно подбирая параметры под каждого пациента. Используются более современные бикарбонатные растворы, а их приготовление и подача автоматизированы. Технически процедура стала для врачей проще, а для пациентов — безопаснее, говорят медики. В рентген-отделении, сообщил главный врач ГКБ №34 Ярослав Фролов, установлен самый современный рентген-аппарат на три рабочих места, а также три передвижные установки, которые позволяют непосредственно и в операционной, и в реанимации, и в палатах проводить обследования; установлен и дентальный компьютерный томограф, который позволят работать с пациентами с травмами челюстей, делать обзорные снимки. Всего в новом корпусе 2450 единиц оборудования.

Теги: травмоцентр, андрей травников, долгострой, больница, нацпроект


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