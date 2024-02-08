В России автовладельцы месяцами ждут запчасти для китайских машин

Время ожидания крупных запчастей для автомобилей китайских марок может составлять до пяти месяцев.

Речь идет о коробках переключения передач, задних крыльях, кузовах и элементах салонов, пишут "Известия". В первую очередь, дефицит касается тех брендов, которые продают в России недавно: Changan, Li, Zeekr, FAW, BYD. Если речь идет не о таких распространенных брендах, как Chery, Geely и Haval, многие детали купить сложно, дорого и долго.

Более половины россиян положительно относятся к китайским автомобилям, которые заполонили отечественный рынок. 56% респондентов настроены положительно, только 9% испытывают негативные чувства к машинам из КНР. В целом среди молодежи больше тех, кто относится к китайским брендам позитивно, выяснилось в ходе совместного исследования сервиса "Авито Авто" и digital-агентства Kodix.

Главными плюсами китайских машин россияне считают широкий ассортимент и выбор в различных классах, низкая цена в сравнении с западными брендами, официальные поставки и регулярное обновление моделей у автодилеров. Среди отрицательных сторон выделяют частые поломки и ремонт, эти машины менее престижны и к ним меньше доверия.