В Нижневартовске в лицее выявлен случай кори

В Нижневартовске выявили корь в лицее имени Пушкина. Информацию Накануне.RU подтвердили в учебном заведении.

Детей, у которых нет прививок, отправляют на дистанционное обучение до 21 февраля. Для отстраненных лицеистов будет организовано обучение с применением дистанционных технологий. Для привитых детей, контактировавших с больными будет организовано отдельное питание, обучение будет проходить в отдельных кабинетах.

По данным департамента образования, ранее были выявлены единичные заболевания корью в школах №2, №15 и детских садах №52 и №56.

Отметим, что Нижневартовск является лидером по заболеваемости корью среди городов ХМАО. По состоянию на 1 февраля в городе было зафиксировано 104 случая кори. В Сургуте - 28, в Сургутском и Ханты-Мансийском районах - по одному случаю. Всего - 134 случая. В 2023 году было 124 случая на весь округ.