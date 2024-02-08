Суд арестовал имущество "Серовского завода ферросплавов"

Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество АО "Серовский завод ферросплавов". Было удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры о принятии обеспечительных мер.

Как пишет "Коммерсант", информация об этом следует из дела об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий промышленной группы ЧЭМК, куда входит и свердловский завод. Кроме движимого и недвижимого имущества арест распространяется на доли в уставных капиталах и ценные бумаги предприятия.

По данным издания, Генпрокуратура просит истребовать из незаконного владения компании "Эталон" в пользу РФ "государственное имущество" в виде 53,46 млн обыкновенных акций "Серовского завода ферросплавов". Кроме свердловского завода в качестве третьих лиц к процессу привлечены другие дочерние организации компании: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) и АО "Кузнецкие ферросплавы" (Кемеровская область). На их имущество также наложен арест.

Как сообщало Накануне.RU, в 2021 году в Свердловском областном комитете Горно-металлургического профсоюза России заявляли о конфликте с администрацией "Серовского завода ферросплавов". Рабочие требовали положенную им по закону индексацию зарплаты, которой не было с 2019 года. В дальнейшем руководство предприятия пошло на уступки профсоюзу.