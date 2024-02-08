Не заплативший беременной домработнице миллиардер Фридман выиграл у нее суд

Российский бизнесмен Михаил Фридман выиграл суд у своей домработницы. Женщина забеременела и была уволена без выплаты полагавшейся ей компенсации. Доминика Козлик подала иск в связи с "дискриминацией по половому признаку и нарушением трудового контракта".

Миллиардер сослался на санкции, введенные британскими властями в отношении него. Счета Фридмана в Великобритании заблокированы, по решению правительства он получает на жизнь строго ограниченную сумму.

Суд пришел к выводу, что платить уволенной домработнице было бы уголовным преступлением, пишет The Telegraph. Женщину признали "жертвой процесса".

Фридман живет в Великобритании с начала СВО. Хотя он не высказывался в поддержку действий российских властей, Лондон ввел в отношении него санкции.

В прошлом году бизнесмен хотел через суд добиться увеличения лимита снятия средств со своих заблокированных счетов – он доказывал, что содержание особняка Athlone House обходится значительно дороже, чем ему позволяют потратить, но Высокий суд Лондона не согласился с доводами.

В марте 2022 года Фридман дал интервью, в котором заявил, что не имеет денег для похода в ресторан из-за санкций. В интервью испанской газете El Pais бизнесмен пояснил, что британские власти должны выделить ему определенную сумму, чтобы он мог оплачивать транспорт и покупать еду. Предприниматель также пожаловался, что его банковскую карту и счета заблокировали, из-за чего он не может даже заплатить за уборку, а тем более найти новый дом, чтобы уехать из Лондона.