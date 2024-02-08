В России каждый год на свалку отправляют 1,3 млрд тонн продуктов

Жители России покупают еду впрок.

Она портится, в итоге на свалку ежегодно отправляются 1,3 млрд т продуктов, пишет "МК".

Ранее выяснилось, что в России предложили обязать торговые сети и продуктовые магазины создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Это необходимо для того, чтобы ими могли бесплатно воспользоваться пожилые граждане и социально незащищенные категории россиян на основании подтверждающих статус документов. Соответствующий документ внесут в Госдуму 10 января. Инициатива принадлежит депутатам фракции "Справедливая Россия — За правду".