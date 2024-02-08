В МГУ предложили готовить в вузах специалистов по информационному воздействию

В российских вузах нужно создать программы и факультеты для противодействия информационному воздействию извне. С таким предложением в Совете Федерации выступил профессор кафедры российской политики МГУ Андрей Манойло.

Он отметил, что сейчас конфликты носят гибридный характер. Огромную роль играют информационные операции с применением информационного оружия. И считает, что основные сражения разворачиваются на поле пропагандистских кампаний, на которые приходится до 80% негативной информации. Они воздействуют на огромные массы людей и дают быстрый результат, меняя сознание части людей в пользу противника.

В США, например, 36 программ обучения специалистов по информационному воздействию. Обучение ежегодно проходят сотни человек. Подобные программы есть в Британии, ЕС, Китае. Россия в этом плане отстает, поэтому нужно действовать.

"Ключевой элемент такой подготовки — это создание в гражданских вузах образовательной программы, посвященной гибридным войнам, а в военных вузах — специальных факультетов такой направленности", — сказал Манойло.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с тем, что Россия опаздывает и "просто так, на лозунгах, тут не проедешь". Она призвала Комиссию СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела включиться в работу.

По опросу ВЦИОМ 2022 года, 90% россиян считают, что против России идет информационная война.