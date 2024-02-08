Турция предложит Путину организовать встречу с Зеленским

Турция попытается уговорить Путина во время его поездки в Анкару пойти на встречу с Зеленским, переговоры берется организовать администрация Эрдогана, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой столице. Ранее анонсировалось, что визит президента России в Турцию может состояться весной.

"Как вы знаете, Эрдоган выступает с тезисом о том, что в мирном процессе не будет проигравших сторон. В ходе визита будет сделан акцент на готовности Анкары организовать встречу лидеров для обеспечения прекращения огня и человеческих потерь", - говорит инсайдер.

Он добавил, что это будет предложение, навязывать свои идеи об урегулировании конфликта его сторонам Турция не собирается.

Ранее сообщалось, что поездка Путина в Турцию намечалась на февраль, но в итоге пока отложена на весну. Неизвестно, состоится ли она до президентских выборов в России.