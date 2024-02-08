Жителю Екатеринбурга заплатят 500 тысяч рублей из-за упавшего на него дерева

В Екатеринбурге суд взыскал компенсацию в пользу мужчины, получившего серьезные травмы в результате падения дерева.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июле прошлого года около дома №78 по улице Красных Командиров в уральской столице. Организацией проводились работы по валке деревьев, когда мимо проходил один из жителей соседних домов. Тракторист, не убедившись в отсутствии людей в зоне работ, свалил дерево, которое упало на 45-летнего мужчину.

В результате пострадавшему был причинен вред здоровью средней тяжести. Как отметили в прокуратуре, он по сей день проходит лечение, а многие функции организма до сих пор не восстановлены. Уралец не может работать, при этом является единственным кормильцем в семье, на его обеспечении находятся жена и дочь.

Так как мужчина из-за состояния здоровья не смог самостоятельно обратиться в суд в защиту своих интересов, за него это сделали прокуроры. Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с организации 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.