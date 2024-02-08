В рядах ВСУ растет дезертирство

В рядах ВСУ постепенно растет количество дезертиров. Связано это с фатализмом и отсутствием уверенности в будущих поставках оружия.

"Есть некоторый фатализм. Это то, что есть, но нам все еще нужно выполнять наши задачи. Число дезертиров невелико, но постоянно растет", - цитирует The New-York Times сотрудника подразделения разведки беспилотниками капитана Олег Войцеховский.

Ранее выяснилось, что в ВСУ есть те, кто отказался выполнять приказы командиров, или бежали, спасая свои жизни, бросив позиции. Приток сотен тысяч новобранцев, которых отлавливали по всей республике, привел к тому, что в ВСУ оказалось много неподходящих людей, сказал старший мастер-сержант 47-й отдельной штурмовой бригады Валерий Маркус. А командиры часто не понимают проблем, с которыми сталкиваются их войска на местах.