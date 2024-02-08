В Тюмени школьника избили из-за кадетской звезды на шапке

В Тюменском микрорайоне Новопатрушево взрослые мужчины избили школьников. О происшествии сообщила мать пострадавшего мальчика в соцсетях. Она же опубликовала видеозапись с камер, установленных в подъезде дома, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам женщины, все случилось 5 февраля. Ее 16-летний сын с другом был в гостях у своей подруги - все трое являются учениками одного класса. Подростки привлекли внимание двух взрослых мужчин. Им не понравилась шапка мальчика с кадетской звездой, которую неадекваты приняли за армейскую. Школьники не оказали взрослым большого сопротивления в силу возраста и разной весовой категории. Мать пострадавшего также сообщила, что появились мужчины из пивнушки, которая находится за соседней с подъездом дверью.

Женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Его расследование взял на контроль прокурор области Владислав Московских. Кроме того, он поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, что похожий инцидент произошел в Екатеринбурге, где мужчина напал на сына росгвардейца, который шел в шапке с буквой Z.