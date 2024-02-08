Депутат Алексей Вихарев поговорил со студентами УрГПУ о предстоящих выборах президента

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев встретился со студентами-правоведами УрГПУ на Эльмаше. Подробнее о разговоре с подрастающим поколением он написал в своих социальных сетях.

По словам Вихарева, со студентами он обсуждал уже прошедшие выборы в городскую думу, где он стал официальным представителем регионального отделения "Единой России", а также предстоящие выборы президента РФ и депутатскую деятельность в целом. Единоросс позитивно оценил неравнодушный к актуальным проблемам настрой молодежи.





"Со студентами встречаюсь нечасто, но каждый раз приятно удивляюсь: ребята очень эрудированные, отзывчивые, неравнодушные к городским проблемам. Работать с ними — кайф!" - написал депутат.

Алексей Вихарев также проверил, как работает экобокс для выращивания редких растений. Его депутат подарил вузу еще несколько лет назад.

Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта текущего года.