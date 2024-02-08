РАН настаивает на возвращении академической экспертизы школьных учебников

В Российской академии наук недовольны качеством школьных учебников и считают, что его надо поднимать в интересах отечественной науки.

Президент РАН Геннадий Красников заявил, что необходимо вернуть академическую экспертизу учебников, которую ранее у академии наук забрали. "Обучение школьников по качественным учебникам неразрывно связано с последующей подготовкой молодых специалистов в вузах", - сказал Красников в интервью РИА Новости.

Минпросвещения России неоднократно заявляло, что ведется разработка единых линеек учебников по всем предметам. Правда, пока единство выступает в качестве единственного преимущества, о том, кто и как готовит учебники и будут ли они анализироваться научным сообществом – не сообщалось. Между тем, к пока единственной "единой линейке" – учебникам истории от Владимира Мединского – много вопросов как у самих историков, так и у людей, далеких от школьного образования, например, у главы Чечни Рамзана Кадырова.