На защите экологии 4 года. Свердловское отделение РЭО подвело итоги проделанной работы

08 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

На защите экологии 4 года. Свердловское отделение РЭО подвело итоги проделанной работы

Свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО) празднует свое четырехлетие. За это время во главе со своим председателем - депутатом гордумы Екатеринбурга Алексеем Вихаревым, было проделано много работы в сфере экологического просвещения молодежи, тушения пожаров и лесовосстановления, благоустройства и уборки городских и пригородных территорий, работы с животными, ликвидации свалок и благотворительности.

Итоги работы Свердловского РЭО за 4 года(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного РЭО, за годы работы активисты:

  • написали порядка 600 обращений в уполномоченные органы по факту правонарушений в сфере экологии;
  • проверили 953 госзакупки в 40 областных муниципалитетах;
  • провели почти 200 обучающих лекций для 3,5 тыс школьников и студентов;
  • высадили 12 га леса;
  • 60 раз помогали сотрудникам МЧС в тушении ландшафтных пожаров;
  • выявили 107 незаконных коммерческих свалок;
  • провели 140 субботников с участием более 4 тыс человек;
  • запустили 750 кг рыб-санитаров в водоемы области;
  • построили 12 вольеров для животных в фонде "Альфа";
  • подружились с 30 организациями-партнерами.

Помимо этого, РЭО до сих пор стоит на защите Широкой речки, где хотят построить Многоуровневый мусоросортировочный комплекс. Только в ноябре в Екатеринбурге прошли общественные слушания, где обсуждалось строительство объекта прямо на жилой застройке рядом с детскими садами и школами. Более 50 человек пришли на слушания, принеся с собой свыше 3 тыс. подписей "против", заявив о многочисленных нарушениях. Тогда РЭО пообещало держать этот вопрос на контроле и выступило организатором общественной экологический экспертизы.

Общественные слушания по строительству мусоросортировочного комплекса на Широкой речке(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

"Мы заручились поддержкой общественного инспектора Росприроднадзора Николая Александрова и совместно отправили обращения в ряд надзорных органов с просьбой разобраться в ситуации. Недавно нам пришел ответ от Свердловского Роспотребнадзора. В документации о намечаемой деятельности указано, что санитарно-защитная зона объекта не определена. И можно сделать вывод о невозможности проведения исследований атмосферного воздуха, контроля шума и их воздействия на здоровье взрослых и детей", — рассказал зампредседателя Свердловского отделения Российского экологического общества Антон Черноголов.

Результатом проверки стало предостережение от Роспотребнадзора в адрес "Ведущей утилизирующей компании" о недопущении нарушений в сфере природоохранного законодательства. Помимо этого, для ведомства все может закончиться иском с требованием исполнить обязательства в области санитарного законодательства.

"РЭО продолжает работу по вопросу. Здравый смысл должен победить!", — заключил руководитель регионального РЭО Алексей Вихарев.

Напомним, что в 2023 году депутат Алексей Вихарев также открыл Волонтерский центр, благодаря чему у свердловской молодежи появилась дополнительная возможность присоединиться к активным действиям в области поддержки экологии.

Теги: День Рождения, РЭО, экология, Широкая речка, мусоросортировочный комплекс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети