На защите экологии 4 года. Свердловское отделение РЭО подвело итоги проделанной работы

Свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО) празднует свое четырехлетие. За это время во главе со своим председателем - депутатом гордумы Екатеринбурга Алексеем Вихаревым, было проделано много работы в сфере экологического просвещения молодежи, тушения пожаров и лесовосстановления, благоустройства и уборки городских и пригородных территорий, работы с животными, ликвидации свалок и благотворительности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного РЭО, за годы работы активисты:

написали порядка 600 обращений в уполномоченные органы по факту правонарушений в сфере экологии;

проверили 953 госзакупки в 40 областных муниципалитетах;

провели почти 200 обучающих лекций для 3,5 тыс школьников и студентов;

высадили 12 га леса;

60 раз помогали сотрудникам МЧС в тушении ландшафтных пожаров;

выявили 107 незаконных коммерческих свалок;

провели 140 субботников с участием более 4 тыс человек;

запустили 750 кг рыб-санитаров в водоемы области;

построили 12 вольеров для животных в фонде "Альфа";

подружились с 30 организациями-партнерами.

Помимо этого, РЭО до сих пор стоит на защите Широкой речки, где хотят построить Многоуровневый мусоросортировочный комплекс. Только в ноябре в Екатеринбурге прошли общественные слушания, где обсуждалось строительство объекта прямо на жилой застройке рядом с детскими садами и школами. Более 50 человек пришли на слушания, принеся с собой свыше 3 тыс. подписей "против", заявив о многочисленных нарушениях. Тогда РЭО пообещало держать этот вопрос на контроле и выступило организатором общественной экологический экспертизы.

"Мы заручились поддержкой общественного инспектора Росприроднадзора Николая Александрова и совместно отправили обращения в ряд надзорных органов с просьбой разобраться в ситуации. Недавно нам пришел ответ от Свердловского Роспотребнадзора. В документации о намечаемой деятельности указано, что санитарно-защитная зона объекта не определена. И можно сделать вывод о невозможности проведения исследований атмосферного воздуха, контроля шума и их воздействия на здоровье взрослых и детей", — рассказал зампредседателя Свердловского отделения Российского экологического общества Антон Черноголов.



Результатом проверки стало предостережение от Роспотребнадзора в адрес "Ведущей утилизирующей компании" о недопущении нарушений в сфере природоохранного законодательства. Помимо этого, для ведомства все может закончиться иском с требованием исполнить обязательства в области санитарного законодательства.

"РЭО продолжает работу по вопросу. Здравый смысл должен победить!", — заключил руководитель регионального РЭО Алексей Вихарев.

Напомним, что в 2023 году депутат Алексей Вихарев также открыл Волонтерский центр, благодаря чему у свердловской молодежи появилась дополнительная возможность присоединиться к активным действиям в области поддержки экологии.