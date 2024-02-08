На защите экологии 4 года. Свердловское отделение РЭО подвело итоги проделанной работы
Свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО) празднует свое четырехлетие. За это время во главе со своим председателем - депутатом гордумы Екатеринбурга Алексеем Вихаревым, было проделано много работы в сфере экологического просвещения молодежи, тушения пожаров и лесовосстановления, благоустройства и уборки городских и пригородных территорий, работы с животными, ликвидации свалок и благотворительности.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного РЭО, за годы работы активисты:
- написали порядка 600 обращений в уполномоченные органы по факту правонарушений в сфере экологии;
- проверили 953 госзакупки в 40 областных муниципалитетах;
- провели почти 200 обучающих лекций для 3,5 тыс школьников и студентов;
- высадили 12 га леса;
- 60 раз помогали сотрудникам МЧС в тушении ландшафтных пожаров;
- выявили 107 незаконных коммерческих свалок;
- провели 140 субботников с участием более 4 тыс человек;
- запустили 750 кг рыб-санитаров в водоемы области;
- построили 12 вольеров для животных в фонде "Альфа";
- подружились с 30 организациями-партнерами.
Помимо этого, РЭО до сих пор стоит на защите Широкой речки, где хотят построить Многоуровневый мусоросортировочный комплекс. Только в ноябре в Екатеринбурге прошли общественные слушания, где обсуждалось строительство объекта прямо на жилой застройке рядом с детскими садами и школами. Более 50 человек пришли на слушания, принеся с собой свыше 3 тыс. подписей "против", заявив о многочисленных нарушениях. Тогда РЭО пообещало держать этот вопрос на контроле и выступило организатором общественной экологический экспертизы.
"Мы заручились поддержкой общественного инспектора Росприроднадзора Николая Александрова и совместно отправили обращения в ряд надзорных органов с просьбой разобраться в ситуации. Недавно нам пришел ответ от Свердловского Роспотребнадзора. В документации о намечаемой деятельности указано, что санитарно-защитная зона объекта не определена. И можно сделать вывод о невозможности проведения исследований атмосферного воздуха, контроля шума и их воздействия на здоровье взрослых и детей", — рассказал зампредседателя Свердловского отделения Российского экологического общества Антон Черноголов.
Результатом проверки стало предостережение от Роспотребнадзора в адрес "Ведущей утилизирующей компании" о недопущении нарушений в сфере природоохранного законодательства. Помимо этого, для ведомства все может закончиться иском с требованием исполнить обязательства в области санитарного законодательства.
"РЭО продолжает работу по вопросу. Здравый смысл должен победить!", — заключил руководитель регионального РЭО Алексей Вихарев.
Напомним, что в 2023 году депутат Алексей Вихарев также открыл Волонтерский центр, благодаря чему у свердловской молодежи появилась дополнительная возможность присоединиться к активным действиям в области поддержки экологии.