В Екатеринбурге вооруженный налетчик похитил деньги из банка

В среду вечером в Екатеринбурге было совершено разбойное нападение на банк. Налетчику удалось скрыться с деньгами, сейчас его ищут силовики.

Все случилось на улице Малышева, 75, где находится отделение "Металлинвестбанка". Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на финансовое учреждение незадолго до закрытия было совершено вооруженное нападение с предметом, похожим на пистолет. По предварительным данным, никто из работников банка не пострадал, госпитализация им не потребовалась. На место выезжали оперуполномоченные из районного, городского и областного подразделений полиции.

"Чтобы найти нападавшего, сыщики и участковые опрашивают сотрудников банка и жильцов микрорайона. Если вы что-то знаете о личности нападавшего, о путях его отхода, на чем он прибыл или скрылся – сообщите об этом в полицию по телефону 02. Там обещают сохранить конфиденциальность", - отметил полковник Горелых.

По его данным, налетчик унес меньше миллиона рублей.

"По факту вооруженного разбойного нападения следственным подразделением отдела полиции №7 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ – "Разбой". Статья довольно суровая и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей", - добавил Валерий Горелых.

О ходе расследования он пообещал проинформировать дополнительно. Раскрытие преступления находится на контроле руководства регионального Главка МВД.