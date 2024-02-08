В России восстановился рынок товаров повседневного спроса

В России рынок товаров повседневного спроса (FMCG) в 2023 г. восстановился после снижения в 2022 г.

Это случилось, в частности, за счет расширения ассортимента и усиления отечественных участников рынка, приводит ТАСС результаты исследования NielsenIQ. Другим фактором восстановления назван покупательский спрос.

В 2022 г. на российском рынке товаров повседневного спроса произошло рекордное снижение объемов потребления с момента кризиса 2014-2015 гг. Номинальный рост рынка FMCG-товаров (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) год к году составил 13,6%. Однако продажи росли в основном за счет увеличения цен — вклад инфляции составил 17%. Вклад реального потребления был отрицательным — минус 3,4%.

Эксперты связывали такую тенденцию с сокращением реальных располагаемых доходов населения. Потребительский спрос опускался в течение всего 2022 г., за исключением марта, когда произошел ажиотажный всплеск на фоне новостей об уходе зарубежных брендов.